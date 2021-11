Die Stadt Kandel und eine Kandler Künstlergruppe (Julia Barthruff, Patricia Bonaudo, Daniel Bonaudo-Ewinger, Benjamin Burkard) eröffnen am Freitag, 12. November, um 18 Uhr mit künstlerischer Inszenierung des Wahrzeichens „Friedenslinde“ und des historischen Gebäudes am Plätzel mittels Licht-, Projektions- und Videokunst die Veranstaltungsreihe „rurreal“. Damit erstrahlt das Plätzel in einer Licht- und Videoinstallation.

Die Veranstaltung ist der Auftakt für die Entwicklung einer gemeinsamen bürgerschaftlichen Vision und gleichzeitig für die neue Veranstaltungsreihe „rurreal“ zur Wiederbelebung öffentlicher Orte in Kandel. Werner Esser, Beigeordneter für Kultur, nimmt die Zuschauer mit auf eine spannende und anregende Reise in die Geschichte und thematisiert die kommenden Herausforderungen, das Plätzel neu zu gestalten. Die Bevölkerung ist eingeladen, zum Aufwärmen werden warme Getränke und kleine Köstlichkeiten gereicht.