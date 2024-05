In der Nacht zum Dienstag wurde in Kandel eine weibliche Person gesucht, die sich aus dem häuslichen Umfeld entfernt und sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat. Zur Suche wurden neben Spürhunden auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Am Dienstagmittag wurde die Vermisste wohlbehalten angetroffen und einer Fachklinik zugeführt, informierte die Polizei.