Überaus glücklich zeigte sich am Sonntagabend Maik Wünstel, der zuvor als einziger Kandidat mit einer überwältigenden Mehrheit von 91 Prozent zum dritten Male als Ortsbürgermeister von Erlenbach gewählt wurde. Auf Wünstel entfielen 351 Stimmen. 35 Wähler stimmten mit Nein. Für Wünstel ist es ganz wichtig, weiterhin so sachlich und konstruktiv mit dem neu gewählten Ortsgemeinderat zusammen zu arbeiten, wie dies bisher der Fall war. Erlenbach hat sich viel vorgenommen. Ziele der Dorfmoderation sollen umgesetzt, der Windpark realisiert werden. Auch will man den Sandhasen-Weg gestalten und die Pump-Track-Anlage mit viel Eigenleistung schaffen. „Scheinbar sind die Erlenbacher mit mir zufrieden“, meinte Wünstel in einer ersten Stellungnahme. Da war er gerade unterwegs, einen Imbiss für die Helferinnen und Helfer im Wahllokal zu holen.

