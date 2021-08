Längere Zeit ohne Führerschein sein wird ein Berufskraftfahrer, der Samstagnachmittag einen Unfall hatte. Gegen 13.40 Uhr fuhr der 47-jährige Autofahrer die L 540 von Wörth kommend in Richtung Jockgrim. In Höhe der „Wilhelmsruhe“ kam der Autofahrer von der Fahrbahn ab und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Bei dem Unfall entstand bei seinem Wagen, einem Seat Arosa, wirtschaftlicher Totalschaden. Nach dem Unfall wurde der 47-Jährige von mehreren jungen Fahranfängern betreut und die Unfallstelle vorbildlich abgesichert, lobt die Polizei in ihrem Bericht. Bei der Unfallaufnahme ergab bei dem unverletzten Autofahrer ein freiwilliger Alkotest einen Alkoholwert von mehr als 3 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutprobe folgte. Verletzt, wurde bei dem Unfall niemand, der Sachschaden dürfte bei zirka 3000 Euro liegen.