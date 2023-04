Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Eine Party unter jungen Erwachsenen wurde im Januar zum Alptraum. Ein unerwünschter Gast, eine Rangelei. Plötzlich wird ein Messer gezogen, Blut fließt, und zwei junge Männer ringen um ihr Leben. Nach dem ersten Verhandlungstag ist nichts ganz klar.

Partys sind eigentlich überhaupt nicht sein Ding, sagt der Angeklagte Justin H. im Landauer Landgericht. Der 19-Jährige hat sich in den vergangenen Monaten, die er in einer Zelle in Untersuchungshaft