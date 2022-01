[Aktualisiert: 19.40 Uhr ] Um die 150 Menschen nahmen am Montagabend an dem unangemeldeten Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Bellheim teil. Während aus den Lautsprechern der Teilnehmer Marius Müller-Westernhagens „Freiheit“ dröhnte, rief die Polizei per Lautsprecher die Menschen dazu auf, Masken zu tragen. Einige befolgten den Appell. Die Mehrzahl achtete aber weder auf die per Allgemeinverfügung von der Kreisverwaltung angeordnete Maskenpflicht noch auf den Mindestabstand. Die Polizei war mit mehreren Einsatzautos vor Ort, auch das Ordnungsamt beobachtete den so genannten Montagsspaziergang.

Eine angemeldete Demonstration gab es am Montagabend in Kandel. Knapp 100 Teilnehmer zogen auf einer vorgegebenen Strecke durch die Innenstadt, die meisten von ihnen hielten sich an die Maskenpflicht. Drei bis vier Ordner mit Binde begleiteten den Umzug. Ein großes Polizeiaufgebot beobachtete die Veranstaltung, auch Vertreter der Versammlungsbehörde und der Verbandsgemeinde waren vor Ort. Zu Beginn ertönte auch hier „Freiheit“ von Westernhagen, allerdings nur kurz. Die Veranstaltung verlief friedlich, Gegenprotest gab es nicht.