Minfeld. Der frühere Minfelder Landgasthof wird bald wieder bewirtet. Zwei neue Pächterinnen haben dort das „Meleo“ eröffnet.

In den vergangenen fünf Jahren war der „Gockelwirt“ in dem Lokal in der Saarstraße am Ortsausgang in Richtung Winden tätig. Nun wagen zwei junge Frauen einen Neustart und eröffnen das „Meleo“ am Freitag, 22. Mai, um 17 Uhr samt Biergarten. Auf der Speisekarte stehen Gerichte aus der deutschen und der mediterranen Küche. Auch Pfälzer Spezialitäten sind dabei. Im Getränkeangebot des Lokals befinden sich unter anderem Biere aus Bellheim und Weine eines Minfelder Winzers.

Mit diesem Angebot ist das „Meleo“ das einzige gastronomische Angebot, das es zurzeit in Minfeld gibt. In den 1950er-Jahren hatte es in Minfeld noch sieben Gaststätten gegeben. Zwei Weinstuben, die dort später noch zeitweise besuchbar waren, wollen dem Vernehmen nach wohl vorerst zumindest nicht mehr öffnen.