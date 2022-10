WÖRTH. Bisher arbeitete Melanie Merten in einem Gemeinschaftsbüro in Landau. Jetzt hat die 41-jährige Wörtherin ihren Arbeitsplatz als selbstständige Finanzanlagenfachfrau in ihren Heimatort verlegt.

Ihr Team besteht bisher aus sieben Mitarbeitenden, die teilweise im Büro, vor Ort oder im Homeoffice arbeiten. Neben den klassischen Versicherungsgeschäften bietet Merten auch Investment- und Geldanlageberatung sowie Goldverkauf, Baufinanzierung mit über 400 Partnerbanken und –gesellschaften und Bausparen an. Neben ihrem Beruf ist Merten auch im Verein „Wir – das Herz von Wörth“ aktiv, in dem sich mehrere Klein(st)unternehmen zusammen geschlossen haben.

Info

Regionalgeschäftsstelle für die Deutsche Vermögensberatung Im Bruch 2 im Gewerbegebiet Niederwiesen in Wörth. Täglich von 9 bis 13 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 07271- 7698960 oder Terminbuchung unter www.melanie-merten.dvag.