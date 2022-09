Erhebliche Meinungsverschiedenheiten gibt es zwischen den Beteiligten an einem Verkehrsunfall am Freitag in der Wörther Karlstraße. Laut Polizei kam es gegen 18 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Zunächst versuchten sich die 59-jährige Autofahrerin mit dem 14-jährigen E-Scooter-Fahrer zu einigen. Die durch den Sturz bei dem 14-Jährigen entstandenen Verletzungen wurden im Nachgang im Krankenhaus versorgt. Der Jugendliche meldete den Verkehrsunfall am Folgetag mit seinen Eltern bei der Polizei, da es dann doch grundlegende Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Unfallverursachung gab. Eine Unfallprotokollaufnahme erfolgte auf der Dienststelle, ebenso entsprechende Ermittlungen vor Ort. Anhörungen der Unfallbeteiligten erfolgen. Der Vorgang wird nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt, kündigte die Polizei an.