Wegen eines chemischen Gasgeruchs wurden die Feuerwehren von Wörth und Maximiliansau am Montagabend zu einem Mehrfamilienhaus in Maximiliansau alarmiert. Nach kurzer Erkundung durch den Einsatzleiter habe man im Keller einen stechenden Benzingeruch aus einem Pumpensumpf feststellen können, schreibt die Feuerwehr Wörth auf Facebook. Als Ursache für den Geruch habe eine Verbindungsleitung zur Tiefgarage festgestellt werden können, in die aus ungeklärter Ursache vermutlich Benzin eingebracht wurde. Das zwischenzeitlich geräumte Gebäude wurde mit einem Hochdrucklüfter belüftet. Als weitere Maßnahme wurde die Verbindungsleitung mit Wasser gespült und der Pumpensumpf mittels einen Wassersaugers restentleert, so die Feuerwehr. Nach einer abschließenden Messung konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.