Am Wochenende wurden mehrere Schrebergartenhäuser in der Kleingartenanlage „Schemmel“ an der Wörther Straße aufgebrochen. Bei einigen Gartenlauben gelang es den Tätern laut Polizei gewaltsam ins Innere zu kommen, bei anderen blieb es beim Versuch. Was die Täter suchten und was genau entwendet wurde, werde derzeit ermittelt. Geschädigte oder Zeugen sollen sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung setzen, Telefonnummer 07271 92210 oder E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.