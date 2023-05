Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Schulsozialarbeit im Kreis Germersheim wird weiter ausgebaut. Das beschloss der Kreistag am Montag.

Demzufolge wird ab dem kommenden Jahr die Schulsozialarbeit an den zwei Gymnasien in Germersheim und Wörth jeweils um eine halbe Stelle und den vier Integrierten Gesamtschulen (IGS) in Wörth, Kandel, Rheinzabern