Nach zwei Jahren Vorarbeit wurden nun im Landkreis die ersten Stellen in der Schulsozialarbeit erweitert, beziehungsweise neue Stellen besetzt. Am Europa-Gymnasium in Wörth hat der bisherige Schulsozialarbeiter Alexander Frankenfeld seine Arbeitszeit verdoppelt und ist nun ganztags für Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Erziehungsberechtigten und das Kollegium Ansprechpartner. Gerade in Pandemiezeiten seien die Schulsozialarbeiter für Kinder und Jugendliche wichtig, schreibt der für Soziales zuständige Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler in einer Mitteilung.

Neben dem Europa-Gymnasium in Wörth wird auch die Schulsozialarbeit am Goethe Gymnasium in Germersheim (jeweils um eine „halbe“ Stelle) und an den vier Integrierten Gesamtschulen im Landkreis (um jeweils zehn Stunden) ausgebaut. Neu eingerichtet wird Schulsozialarbeit an der Grundschule in Hagenbach und an der Nardini-Schule in Germersheim. Die Aufstockung, beziehungsweise Neuschaffung von Schulsozialarbeit wurde bereits im Oktober 2021 vom Kreistag beschlossen.