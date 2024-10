Die Realschule plus in Kandel benötigt mehr Platz. Nun soll auch die Möglichkeit einer Kooperation auf dem Schulcampus in Kandel geprüft werden.

Die Realschule plus besteht seit über 60 Jahren. Während dieser Zeit wurde immer wieder angebaut. Nun gab es Gespräche mit den Behörden – und das Ergebnis ist: Wo andernorts oft über jeden zusätzlichen Quadratmeter diskutiert wird, stellten Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und Struktur- und Genehmigungsdirektion in diesem Fall fest, dass es bei der Realschule plus „Lücken im bestehenden Raumangebot“ gibt. Dabei wurden aufgrund von zusätzlichen Aufgaben und Angeboten immerhin weitere 240 Quadratmeter als zuwendungsfähig anerkannt.

Für die Ganztagsschüler wurde ein erhöhter Bedarf an entsprechenden Räumen (300 Quadratmeter) und einer Mensa (170 Quadratmeter) mit einer Fläche von insgesamt 470 Quadratmetern, festgestellt und durch das Ministerium für Bildung genehmigt. Ein Erweiterungsbau soll zudem 915 Quadratmeter umfassen. Nach Umbau und Erweiterung soll die Fläche der Schule auf 4078 Quadratmeter gewachsen sein.

Denn die Schule wächst stetig: „Die Schülerzahlen bewegen sich bisher stabil in einer Dreizügigkeit“, heißt es zwar in der Vorlage des Kreises. Allerdings wird die Schule bereits stufenweise vierzügig betrieben, denn die Schülerzahlen steigen. Das Ganztagesangebot läuft nach dem additivem Modell, die Schüler und Schülerinnen wählen also jeweils für ein Jahr verbindlich, ob sie teilnehmen oder nicht. Auch hier steigen die Zahlen an: 2022 waren es 224 Schülerinnen und Schüler, 2023 waren es bereits 242 Kinder, die das Angebot wählten. Um dieses Angebot jedoch auch erfüllen zu können ist zusätzlicher Bedarf an Fachkräften und Räumlichkeiten entstanden.

„Vor allem im Hauptgebäude stehen notwendige Grundsanierungen, sowie energetische, sicherheits- und brandschutztechnische Ertüchtigungen an“ , so der Kreis. Zudem erfüllten die Räumlichkeiten im Bestandsgebäude nicht die pädagogischen und technischen Anforderungen an eine Ganztagsschule. Durch einen Erweiterungsbau soll Abhilfe geschaffen werden. Dabei geht es auch um die naturwissenschaftlichen Fachräume für die Schulfächer NaWi, Chemie, Physik und Biologie.

Weitere Punkte sind die Verbesserung des Brandschutzes und die Schaffung von Barrierefreiheit. Hier sollen zusätzliche Rettungswege aus dem Obergeschoss geschaffen werden, auch wird zum Beispiel der vorhandene Treppenlift durch einen Aufzug im Neubau ersetzt.

Hinsichtlich der Mensa wurde noch ein weiterer Punkt aufgenommen: Die CDU-Fraktion im Kreistag hat in der jüngsten Sitzung den Antrag gestellt, zu prüfen, ob auf dem sogenannten Schulcampus in Kandel eine neue Mensa nicht gleich so gebaut werden könnte, dass sie von Schülerinnen und Schülern in der Integrierten Gesamtschule und der Realschule plus genutzt werden kann.