Zu einem medizinischen Notfall ist es am Dienstagmorgen in der Saarstraße gekommen. Laut Polizei klagte eine 73-jährige Frau über Atemnot. Der verständigte Rettungsdienst vermutete einen akuten Schlaganfall und brachte die Frau in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde vor Ort verschlossen. Die Angehörigen konnten verständigt werden.