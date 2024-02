Gut aufgepasst: Am Montagmorgen meldete sich ein aufmerksamer Anwohner bei der Polizei und gab an, dass sich ein Personenwagen auf der Saarstraße seit einer Stunde nicht mehr bewege. Auf dem Fahrersitz befinde sich eine Person, so der Anrufer. Vor Ort fanden die Polizeibeamten den 67-jährige Fahrer im Wagen vor, dieser klagte über Lähmungserscheinungen. Er konnte sich nicht mehr bewegen und hatte auch kein Mobiltelefon dabei, um Hilfe zu rufen. Der Mann erlitt, ersten Angaben des Rettungsdienstes zufolge, einen Schlaganfall und wurde durch diesen in ein Krankenhaus gebracht.