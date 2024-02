Einen Einsatz am Maximilian-Center meldet die Freiwillige Feuerwehr Wörth auf ihrer Facebookseite vom Samstag. Dort sei die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Bei der Erkundung durch erste Einsatzkräfte habe ein Brand auf einer Lagerfläche des Getränkemarktes festgestellt werden können. Dieser sei bereits „durch couragiert handelnde Mitarbeiter des Marktes“ mit einem Feuerlöscher weitestgehend gelöscht worden, so die Feuerwehr weiter.

Durch die Brandmeldeanlage wurde automatisch ein Räumungsalarm ausgelöst. Daher hielten sich beim Eintreffen der Feuerwehr keine Personen mehr in den Räumen des Marktes auf. Im Bereich der Brandstelle, die sich in der Leergutrückförderung befand, führte die Feuerwehr noch Nachlöscharbeiten durch. Außerdem gab es in Folge der Rauchentwicklung noch Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.