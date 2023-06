Karlsruhe. Ende April eröffnete zwischen Schlossplatz und Amtsgericht das Beachlokal „Mauritius“. Einen See gibt es dort ebenso wenig wie Sand oder Strand. Eine Stippvisite.

Von Hannes Blank

Der Besuch des neuen Lokals an einem sonnigen Samstagnachmittag zeigt: Die Karlsruher haben das Lokal inzwischen gut angenommen. „Wir wollen, dass die Leute vom Alltag abschalten und sich wie im Urlaub fühlen“, verrät ein Angestellter. Nach der Eröffnung gab es zu Beginn offensichtlich Probleme mit dem Service, einige Rezensionen auf Google sprechen von „überforderten Angestellten“.

Doch die Probleme scheinen inzwischen behoben worden zu sein. Mindestens ein Dutzend Kellnerinnen und Kellner – gut zu erkennen an ihren türkisfarbenen Polo-Shirts – kümmern sich um die Gäste. Wer ins Lokal kommt, wird sofort angesprochen und bekommt Hilfe angeboten. Die Preise sind für die Innenstadt noch moderat: Cocktails kosten den ganzen Tag über 6,90 Euro, alkoholfreie 5,90 Euro.

Wein aus der Pfalz

Eine Pinsa, das ist eine Art Pizza, mit Salami steht mit 12,90 Euro in der Karte. Übrigens kann man im Karlsruher Mauritius auch Wein aus der Pfalz bekommen, nämlich von Weingut Ellermann-Spiegel aus Kleinfischlingen, nordöstlich von Landau gelegen. Das Bier kommt von einer Karlsruher Brauerei, ein halber Liter Hefeweizen kostet 4,50 Euro.

Darüber hinaus sollte man nicht allzu viel Lokalkolorit erwarten, das „Mauritius“ ist Teil einer Franchise-Kette. Die Vorgaben in der Systemgastronomie sind streng, was die individuelle Gestaltung betrifft. Ein „Mauritius“ wie am Karlsruher Schlossplatz gibt es an 15 verschiedenen Standorten, die meisten in Großraum Stuttgart. Was nicht von Nachteil sein muss. Das „Mauritius“ in Karlsruhe bringe frischen Wind in die Szene, berichtet der Angestellte. Tatsächlich wertet es das eher konservative Ambiente zwischen Bundesverfassungsgericht und Staatsbank am herrschaftlichen Schlossplatz auf.

Davor war an gleicher Stelle wie heute das „Mauritius“ seit etwa 1990 das „Multikulti“, unter der gleichen Geschäftsführung. Auch damals brachte das Lokal einen gastronomischen Impuls in diesen Teil der Fächerstadt.