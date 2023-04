Wie erst jetzt der Polizei gemeldet wurde, haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag, 6. April, auf Freitag, 7. April, mit schwarzer Farbe die Buchstaben „GIX“ auf eine Betonmauer im Holunderweg sowie auf einen Stromkasten am Huberhof in Kandel geschmiert. Es wurden zwei Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.