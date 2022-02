Am vergangenen Freitag betrat gegen 23 Uhr ein Mann ein Sportwettengeschäft in der Kunzendorfer Straße in Wörth. Nachdem er sich zunächst kurz im Geschäft aufgehalten hatte, trat er an die Ladentheke, bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte händigte daraufhin Bargeld in noch unbekannter Höhe aus und der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, korpulente Figur, er sprach akzentfreies Deutsch beziehungsweise Hochdeutsch, er trug schwarze Bekleidung und eine schwarze medizinische Maske. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail: kilandau@polizei.rlp.de.