Da hatte jemand wohl ausgiebig gefeiert: Am Samstagabend meldete eine Autofahrerin einen offensichtlich stark betrunkenen Mann in der Herrenstraße in Wörth, der schwankend die ganze Straßenbreite benötigte und Purzelbäume schlagen würde. Die Polizeistreife war schnell vor Ort und konnte dem Mann auf die Beine helfen. Da er selbstständig auf diesen nicht mehr sicher stehen konnte, wurde er sicherheitshalber nach Hause gefahren und in seine Wohnung geleitet.