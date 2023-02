Wie die Polizei mitteilt, bedrohte ein Unbekannter am Montag gegen 19.30 Uhr in einer Supermarktfiliale in Berghausen eine Mitarbeiterin an der Kasse. Er zog ein Messer und verlangte Bargeld. Ein Kunde versuchte zu helfen und wurde mit Reizgas besprüht. Anschließend ging der Täter in Richtung Ausgang und stoppte bei der dortigen Bäckereifiliale. Auch hier drohte er mit Messer und forderte von zwei Verkäuferinnen Bargeld. was ebenfalls scheiterte.

Der Täter stieg in ein Taxi, zog auch dort das Messer und forderte von dem Taxifahrer Geld. Der 74-Jährige übergab dem Räuber mehrere Geldscheine und konnte kurz darauf aus dem Taxi fliehen. Der Unbekannte Täter stieg daraufhin selbst aus und flüchtete nach Aussage des Fahrers zu Fuß in Richtung der angrenzenden Felder. Der 62-jährige Supermarkt-Kunde wurde leicht verletzt. Die vier weiteren Betroffenen blieben glücklicherweise unverletzt.

Beschreibung

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 40 Jahre alt und 180 cm groß, er wies einen vermutlich etwas dunklerer Teint auf. Er sprach akzentfreies Deutsch. Auffallend war sein herabhängendes rechtes Augenlid. Er trug eine schwarze Winterjacke mit Symbol im Brustbereich und war dunkel gekleidet. Im Supermarkt trug er zudem eine Sonnenbrille, eine schwarze Kapuze und weiße Handschuhe. Er führte eine blaue Tasche und ein Messer mit sich. Zeugen, auch mögliche Fahrgäste der nahegelegenen Straßenbahn, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.