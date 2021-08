Am Mittwoch 11. August, floh gegen 13.30 Uhr ein Mann auf Gleis 5 im Bahnhof Wörth vor einer Streife der Bundepolizei. Der Mann trat seine Flucht unvermittelt über die Gleise in Richtung Kieswerk an und warf dabei eine Plastiktüte mit Betäubungsmittel fort, informierte die Bundespolizei. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: 1,80 bis 1,85 Meter groß, blond, kurze Haare, etwa 20 Jahre alt; bekleidet war er mit einer kurzen schwarzen Hose und einem

grau-weißem Trägerhemd. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet Zeugen, die den Sachverhalt am Bahnhof Wörth beobachtet haben und sachdienliche Angaben zu der Person machen können, sich zu melden, Telefon 0631 34073-0 oder https://www.bundespolizei.de.