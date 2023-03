Ein Mann hat am Montagmorgen, um kurz vor 6 Uhr eine 39-jährige Frau auf einem Parkplatz vor einem Discounter in der Straße „Im Bögel“ in Wörth beschimpft und beleidigt. Als die Frau weglief, ging er weiter hinterher und zog aus der Mülltonne vor dem Discounter eine Tüte mit altem vertrocknetem Brot, die er zwar samt Inhalt in Richtung der Frau warf, diese aber verfehlte. Nachdem die Polizei verständigt worden war, flüchtete der Mann. Obwohl die Beamten das nahe Umfeld des Parkplatzes sofort absuchten, konnten sie den Mann nicht mehr sichten. Aufgrund der guten Personenbeschreibung der geschädigten Frau, konnten die Personalien des Mannes ermittelt werden, heißt es im Polizeibericht. Demnach handelte sich um einen 49-jährigen Mann aus Wörth. Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet.