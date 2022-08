KREIS GERMERSHEIM. Die Malteser starteten heute, Donnerstag, 28. Juli ihr vielfältiges Programm für das soziale Miteinander im Landkreis Germersheim im neuen Nachbarschaftsbüro der Malteser in Hatzenbühl.

„Wir wollen mit dem Nachbarschaftsbüro eine zentrale Anlaufstelle im Landkreis Germersheim rund um die Themen Ehrenamt, Leben und Gemeinschaft im Alter und Verhinderung von Einsamkeit in jeder Lebensphase etablieren“, erklärt der Kreisbeauftragte der Malteser, Karl Dieter Wünstel.

Als erstes Nachbarschaftsprojekt findet ab heute ein wöchentlicher Spiele-Nachmittag für Jung und Alt im Nachbarschaftsbüro in der Lindenstraße 5 in Hatzenbühl statt. Von 15 bis 17 Uhr wird gemeinsam gespielt und gelacht. Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich. „Der Spiele-Nachmittag ist vorerst an vier Donnerstagen in den Sommerferien geplant“, erklärt Marion Karl, die das neue Nachbarschaftsbüro leitet. „Wenn das Angebot gut ankommt, können wir es natürlich auch fortführen.“

Info-Abend am 18. August

Generell sind die Malteser offen und flexibel was das Programm des Nachbarschaftsbüros angeht. „Wir richten uns ganz nach den Bedürfnissen der Menschen in unserem Landkreis“, so Karl. Neben dem Spiele-Nachmittag stehen zwei weitere Projekte fest, die in Kürze starten werden: Ein Besuchs-und Begleitdienst mit und ohne Hund. „Hier besuchen ehrenamtlich Helfende ältere oder alleinlebende Menschen und verbringen mit ihnen eine gute Zeit bei unterschiedlichsten Aktivitäten“, erklärt der neue ehrenamtliche Leiter des Hundebesuchsdienstes Mathias Kloiber. „An anderen Malteser-Standorten in der Pfalz kommt dieses Angebot sehr gut an und wir freuen uns darauf, nun in den Gemeinden des Landkreises aktiv zu werden. Dafür brauchen wir natürlich noch einige engagierte Helfende“, so Kloiber.

Am 18. August findet um 18 Uhr ein Info-Abend im Nachbarschaftsbüro statt. Alle Interessierte sind herzlich eingeladen, sich am Info-Abend unverbindlich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Um Anmeldung im Vorfeld wird gebeten. Das Malteser Nachbarschaftsbüro befindet sich in der Dienststelle der Malteser Hatzenbühl in der Lindenstraße 5. Jeweils donnerstags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 12 gibt es eine offene Sprechstunde, die man ohne Voranmeldung besuchen kann. Darüber hinaus können Termine per Telefon, Mail, WhatsApp oder Signal vereinbart werden. Das Büro wird vom Bundeministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Kontakt und Anmeldung

Info-Abend: Nachbarschaftsbüro des Malteser Hilfsdienst e.V., Lindenstraße 5, Hatzenbühl, Marion Karl, Telefon 0151 176 174 17, Mail: marion.karl@malteser.org.