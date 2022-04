Der Chor der Mainzer Hofsänger kommt am 30. April nach Wörth zu einem Benefizkonzert zugunsten der Tafel. Uschi Bisanz erzählt, wie es dazu kam. 2018 war sie zu einem Kirchenkonzert mit den Mainzer Hofsängern in Herxheim eingeladen. Sie war davon so begeistert, dass sie vergangenen Juli dachte, ein Konzert könnte „die Seele der Menschheit erfreuen“. Im Internet fand sie heraus, dass die Hofsänger auch für gemeinnützige Vereine Konzerte geben. Sie nahm Kontakt mit Friedhelm Hommen, dem Organisator der Hofsänger-Konzerte, auf und konnte entscheiden, ob sie ein weltliches oder kirchliches Konzert wolle. Sie entschied sich für das kirchliche. Vom bischöflichen Ordinariat ist jetzt die Genehmigung für 400 Personen – ohne Abstand, mit Maske – in St. Theodard erteilt worden. Die KFD wird einen kleinen Sektempfang bieten.

Info



Karten zu 19 Euro im Vorverkauf (21 Euro an der Abendkasse) gibt es bei Molnar Schreibwaren in der Marktstraße, Telefon 07271 2884, bei S’Buchlädel im Maximiliancenter, Telefon 07271 979891, und im Pfarrbüro Hl. Christophorus Mozartstraße 19, Telefon 07271 6888. Konzertbeginn am Samstag, 30. April ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.