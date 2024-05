Auf dem Festplatz vor der Festhalle findet von Freitag, 24., bis Montag 27. Mai, der traditionelle Maimarkt statt. Erneut übernimmt der Wörther GV Männerchor die tägliche Bewirtung. Er feiert gleichzeitig sein 180-jähriges Bestehen mit einem breitgefächerten Musikprogramm und kulinarischen Überraschungen.

Die bekannten Schausteller sind wieder mit Autoscooter, Kinderkarussell, Verlosung, Wurfpfeilen, Glücksrad, Schießbude und Süßigkeiten am Start. Neu hinzugekommen ist ein „Jumper“, eine Attraktion nicht nur für Jugendliche. Das übliche Speiseangebot mit Steak, Bratwurst, Flammkuchen und Crêpes wird erstmals mit Spießbraten vom Holzkohlegrill und einem Burgerstand erweitert. Am Sonntag gibt es Schweinelende mit Spätzle und am Montag die beliebten Fläschknepp mit Meerrettichsoße.

Viel Musik

Am Freitag unterhält traditionsgemäß der Musikverein Edelweiß ab 17.30 Uhr zum offiziellen Fassanstich durch den Ortsvorsteher mit anschließendem Freibier. Marktbetrieb ist ab 16 Uhr. Das Abendprogramm beginnt um 19.30 Uhr im Foyer der Festhalle mit dem Jubiläumskonzert der beiden Chöre des GV Männerchor unter dem Titel „ChorConTakt – 180 Jahre voll im Takt“. Nach dem Konzert übernimmt das in der Pfalz bekannte Duo „Jo Paul & Sabrina“ die Unterhaltung.

Am Samstagabend beginnt am gleichen Ort um 19 Uhr das „Singen der modernen Chöre“. Im Anschluss gibt es Musik von DJ Lukas. Auf dem Festplatz wird ab 20 Uhr das DFB-Pokalendspiel Bayer Leverkusen- 1.FC Kaiserslautern auf einer LCD-Leinwand übertragen.

Familientag

Am Sonntag steht ab 10 Uhr in der Festhalle das große Freundschaftssingen mit befreundeten Gesangsvereinen aus der Umgebung auf dem Programm. Am Abend spielen ab 19 Uhr aus Hagenbach „Die Brunnebuzzer“ auf. Am Montag ist Familientag mit besonderen Angeboten auf dem Messplatz. Hier bieten Wörther Geschäftsleute von 14 bis 17 Uhr auf der Musikbühne ihre Dienstleistungen gegen eine Spende zugunsten eines sozialen Zwecks an. Ab 18 Uhr gibt es im Foyer Unterhaltungsmusik mit Rudi und ab 19 Uhr präsentieren sich sieben Chöre aus der näheren Umgebung in einem Freundschaftssingen zum Festabschluss.