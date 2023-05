Auf dem Festplatz vor der Festhalle und im Innern der Halle wird Freitag, 19. Mai bis Montag, 22. Mai in Wörth gefeiert: Der Maimarkt steht wieder auf dem Programm.

Trotz einiger Absagen von Schaustellern wegen gleichzeitiger stattfindender Märkte sei es dem Gewerbeamt gelungen, ein attraktives und teilweise neues Angebot an Fahrgeschäften und Schaustellern zu gewinnen, sagt Ortsvorsteher Helmut Wesper. Unter anderem sind Autoscooter, Kinderkarussell, Schießwagen, Pfeilwerfen, Bungee-Trampolin sowie ein Flammkuchen- und Crêpes-Stand dabei.

Sonntags sind der Tierschutzverein Sonnenschein mit Trödel und Schmuck sowie ein Lederwarenhändler auf dem Platz. Der Gesangverein Männerchor sorgt in und vor der Festhalle für das Angebot an Speisen und Getränken. Durch die Absage des langjährigen Caterers am Sonntag übernimmt der Männerchor auch an diesem Tag und am Montag die komplette Bewirtung und wird vom Fischzuchtverein, dem Frauenchor sowie von den Abteilungen Tischtennis und Handball vom TV Wörth personell unterstützt. Zudem präsentiert der Männerchor ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Gesang.

Freitags beginnen um 16 Uhr der Fahr- und Geschäftsbetrieb und die Bewirtung. Offizielle Eröffnung mit Fassanstich durch den Ortsvorsteher und Rhythmen des Musikvereins „Edelweiß“ ist um 17.30 Uhr. Am Samstag beginnt die Bewirtung um 15 Uhr, um 19.30 Uhr findet das Maimarksingen der modernen Chöre statt. Mit dabei sind der Projektchor MGV Dierbach, Daimler Star Voices, Voice Factory Neupotz und der Chor Living Voices. Ein Barteam versorgt die Gäste mit Longdrinks und Cocktails. Am Sonntag wird ab 11 Uhr bewirtet, montags ab 10 Uhr, über Mittag gibt es „Flääschknepp“. Um 19 Uhr treten die Chöre aus der Stadt Wörth auf. Ab 18 Uhr und im Anschluss an die Auftritte ist Unterhaltungsmusik mit Rudi Mieger angesagt.