Seit vielen Jahren wird in Kandel der Brauch des Maibaumstellens gepflegt. Demnach soll der Maibaum als Symbol der erwachten Kraft des Frühlings den Menschen neue Lebensfreude und Stärke geben und alles Böse und Lebensfeindliche verscheuchen. Am Samstag, 29. April, 14 Uhr, werden die „Unnerkannler Eiersammler“ einen Maibaum schmücken und auf dem Rathausvorplatz aufrichten. Musikalisch begleitet wird das Ganze von den „Wirtshausmusikanten“ der Stadtkapelle Kandel. Für ihre Mühe werden sowohl die Akteure als auch die Gäste mit frischem Maibock belohnt, der nach Mitteilung der Stadt auch in diesem Jahr von der Ottersheimer Bärenbrauerei gestiftet wurde.