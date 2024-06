Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht auf Donnerstag, kurz nach Mitternacht, mehrere Mülltonnen in unmittelbarer Nähe eines Supermarktes in der Marktstraße in Brand. Durch die Flammen wurde auch die Fassade des Supermarktes beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden liegt laut Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizei Landau, Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau.k1@polizei.rlp.de.