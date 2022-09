Am kommenden Samstag, 17. September, findet der sogenannte World Cleanup Day statt, die größte Bottom-Up-(„von unten nach oben“)Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. Auch die Stadt Wörth ist mit dabei. Weltweit beteiligen sich Menschen aus zahlreichen Ländern an der Aktion, um durch das Einsammeln von Müll einen Beitrag für eine saubere, gesunde und plastikmüllfreie Umwelt zu leisten.

Aus diesem Anlass möchte auch die Projektgruppe „Sauberes Wörth“ der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ zusammen mit Ortsvorsteher Helmut Wesper zu einer Müllsammelaktion aufrufen. Die freiwilligen Helfer treffen sich am Samstag um 10 Uhr vor dem Wörther Bahnhof. Dort erfolgt eine Einteilung in kleine Sammelgruppen und eine Absprache über die Gebiete, die bearbeitet werden können. Wer mithelfen möchte oder Fragen zu der Aktion hat, kann sich vorab per Mail an sauberes-woerth@email.de wenden. Gerne kann man auch Vorschläge machen, welche Areale im Stadtgebiet Wörth besondere Beachtung finden sollten.