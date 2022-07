Die Freiwillige Feuerwehr Wörth war am Sonntagabend im Bereich der Dammschule Wörth im Einsatz. Grund dafür war ein brennender Mülleimer im Außenbereich der dortigen Sporthalle. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte der Brand mittels eines Schnellangriff-Rohres schnell gelöscht werden. Der Mülleimer aus Kunststoff war an einer Stange befestigt. Das Material schmolz aufgrund der Hitzeentwicklung durch die Flammen, so dass der Behälter komplett zerstört wurde. Die Flammen begannen sich am Boden auszubreiten.