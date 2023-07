In der Marktstraße in Kandel brannte am Montag gegen 23 Uhr ein Müllcontainer. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Müllcontainer von zwei Männern im Alter von etwa 16 bis 18 Jahren angesteckt worden ist. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Kandel gelöscht. Eine Gefahr des Übergreifens auf andere Gegenstände bestand nach Polizeiangaben nicht. Zeugenhinweise an Polizei, Telefon 07271 92210 oder E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.