„Es war teilweise erschreckend, was wir an Müll am Samstagvormittag gefunden haben“, sagt Annette Kehry. Sie leitet das Projekt „Sauberes Wörth“. In einem Gebüsch fanden die Sammler in der Nähe eines Einkaufsmarktes so viel weggeworfenen Müll, dass es für sie unzumutbar gewesen sei, diesen aufzusammeln. Im Heilbach haben sie ein Fahrrad entdeckt und insgesamt massenweise Getränkebecher und Flaschen aus Plastik und Glas aufgelesen. Zehn Erwachsene und zwei Kinder waren vom Bahnhof Wörth aus in vier Gruppen Richtung Maximiliansau, Richtung Netto/Aldi, Richtung Dammschule und Richtung Eselsbuckel/Abtswaldstraße gestartet. Außerdem sammelte eine Gruppe aus Maximiliansau dort in den Grünstreifen rund um Lidl/McDonalds. Nach zweieinhalb Stunden hatten sie fast 30 Müllsäcke gefüllt. „Sauberes Wörth“ ist ein Projekt innerhalb der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“.