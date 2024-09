Gegen 16.30 Uhr wurden am Mittwoch zwei jugendliche Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren von einem Mann in Kandel in der Georg-Todt-Straße belästigt. Nachdem die Polizei verständigt wurde, konnten die Mädchen die Fluchtrichtung des Mannes gut beschreiben. Der 26-jährige Mann konnte von der Polizeistreife im Zuge der Fahndung gefunden werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Des Weiteren erhielt er einen Platzverweis, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.