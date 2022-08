Seit 1. Juni ist im Wörther Dorschbergzentrum in der Marktstraße die Postfiliale wieder offen. Jetzt ist auch die Lotto-Annahmestelle, die vorher bei Schreibwaren- und Lotto-Molnar war, in Betrieb genommen worden. Inhaber des Geschäfts „4you“ ist Selcuk Büyükakman, der in Maximiliansau das gleichnamige Geschäft in der Eisenbahnstraße führt. Er vertreibt an beiden Standorten zudem Tabakwaren, Zeitschriften, Schreibwaren und Bürobedarf. Neu am Standort sind die Reparatur und der Verkauf von gebrauchten Samsung- und Apple-Smartphones und –Tablets. Es können auch Passfotos gemacht werden.