Weil ein Lkw-Fahrer bei seiner Fahrt am frühen Mittwochmorgen unsicher wirkte, wurde er von Polizisten aus Wörth gestoppt. Der Lkw war gegen 3.40 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten deutliche Anzeichen auf Alkoholgenuss beim Fahrer. Ein Vortest erbrachte einen Wert von knapp 1,7 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Für die Umsetzung des LKWs wurde eine Spezialfirma angefordert. In der Regel erfolgt eine Blutentnahme auf der Inspektion und der Führerschein wird einbehalten.