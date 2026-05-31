Zwei Scheibenhard(t), eine Brücke, ein Fest: Seit 28 Jahren feiern beide Dörfer im Juni gemeinsam. Was die Besucher dieses Jahr erwartet.

Gleich zweimal gibt es das Dorf Scheibenhardt. Einmal diesseits und einmal jenseits der Lauter. Eines in Deutschland, eines in Frankreich. Letzteres verzichtet in der Schreibweise auf den Buchstaben „t“ am Ende. Aber sonst gibt es doch viele Gemeinsamkeiten. Seit 28 Jahren gibt es nun schon das deutsch-französische Brückenfest oder „Fête du pont“, wie man auf Französisch dazu sagt. Gefeiert wird immer am ersten Wochenende im Juni, dieses Jahr also am 6. und 7. Juni.

Als man 1996 mit dem ersten Brückenfest anfing, konnte noch niemand ahnen, zu welchem Publikumsmagneten sich dieses entwickeln sollte, erzählt Ortsbürgermeister Thomas Ehl (CDU). Der damalige Landrat Gottfried Nisslmüller und sein Mitarbeiter für den Tourismusbereich, der letztes Jahr verstorbene Wolfgang Fuhrmann aus Berg, setzten sich für die Idee in besonderer Weise ein.

Gelebte deutsch-französische Freundschaft: das Brückenfest an der Lauterbrücke. Foto: Fritz Hock

Erstmals Kindertheater

Zum Brückenschlag über die Grenze laden die Dörfer jetzt wieder ein. Das Fest wird von den beiden Bürgermeisterin Thomas Ehl und Gérard Helffrich am Samstag, 6. Juni, um 16 Uhr offiziell eröffnet. Auf der großen Bühne im deutschen Teil tritt die Band Saftwerk auf. Auf einer weiteren Bühne sind Jo Paul & Sabrina zu hören. Am Sonntag, 7. Juni, findet um 10 Uhr auf der Lauterbrücke ein gemeinsamer Festgottesdienst statt, ehe Musikvereine aus der Region auf der Bühne für Unterhaltung sorgen. Erstmals gibt es um 15 Uhr ein Kindertheater (Chaussée Theater mit Billy Bernhard) auf der großen Bühne, die Kita „Sonnenschein“ lädt ein zum Kinderschminken.

Auf den Besucherandrang haben sich die örtlichen Vereine wieder bestens eingestellt und verwöhnen mit Köstlichkeiten aus Küche und Keller. Entlang der Festmeile werden wieder zahlreiche Standbetreiber ihre bunte Warenvielfalt offerieren. Hier dürften so manche Schnäppchen möglich sein.