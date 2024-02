Eine Spende in Höhe von 1500 Euro hat der Lions Club Wörth-Kandel dem Verein der Togofreunde in Jockgrim zukommen lassen. Das Geld wird in ein Projekt vor Ort fließen.

Der gemeinnützige Verein der Togofreunde arbeitet laut eigenen Aussagen seit über 25 Jahren erfolgreiche mit Togo zusammen. Es herrsche ein intensiver Informationsaustausch mit dem westafrikanischen Land. Regelmäßig sind die Vereinsmitglieder vor Ort zu Besuch und können so die von ihnen initiierten Projekte engmaschig begleiten. Ein wichtiges und aktuelles Vorhaben ist derzeit die Verbesserung der Trinkwasserversorgung in zwei togolesischen Dörfern. Zu diesem Zweck sind dort insgesamt vier Schöpfstellen geplant, die mit Wasserhähnen ausgestattet werden. Dank der Spende durch den Lions Club Wörth-Kandel könne das Projekt nun zügig realisiert werden.

Info

Weitere Infos unter www.togoverein-jockgrim.de