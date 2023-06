Wörth/Kandel. Beim Lions Club Wörth-Kandel hat der jährliche Präsidentenwechsel stattgefunden. Im Clublokal Bienwaldmühle in Scheibenhardt gab Christa Leipold das Amt an Richard Peters weiter.

Richard Peters ist Volljurist und stand 25 Jahre lang an der Spitze der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe.

Im abgelaufenen Jahr hat der Club durch verschiedene Aktivitäten wieder finanzielle Mittel erwirtschaftet und mit rund 40.000 Euro gemeinnützige Projekte und Organisationen in der Region unterstützt. Spenden gingen unter anderem an die Tafel Wörth, den Kinderschutzbund, die Lebenshilfe, verschiedene Schulen und Seniorenheime, den Naturschutzverband Südpfalz. Aber auch weltweit war der Lions-Club aktiv, so wurden die Erdbebenhilfe Türkei, die Winterschutzhilfe Ukraine und Interplast Germany unterstützt.

Peters hat sein Jahresprogramm unter das Motto „Nachhaltigkeit und Lebensfreude“ gestellt. Entsprechende Vorträge, Gesprächsrunden und Aktivitäten wurden bereits vorbereitet. Zudem möchte der neue Präsident gemeinsam mit den Clubmitgliedern noch stärker ein Augenmerk auf die Förderung junger Menschen legen.

Der Vorstand



Präsident: Richard Peters, Vize-Präsident: Dr. Christian Hogrefe, 2.Vize-Präsident: Dr. Elmar Birk, Past-Präsidentin: Christa Leipold, Schatzmeister: Marc Loreth, Sekretärin: Rita Vialon, Clubmaster: Jan Domnick