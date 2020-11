Der Adventskalender des Lions-Club Germersheim ist ab sofort bei der Sparkasse Germersheim Kandel und der VR-Bank Südpfalz und deren Filialen sowie bei Verkaufsstellen, die mit Plakaten darauf aufmerksam machen für fünf Euro erhältlich.

Fünf Euro für einen guten Zweck, gerade in der Vorweihnachtszeit und dazu noch jede Menge attraktiver Gewinne. Bei dieser Weihnachtsverlosung gibt es nur Gewinner. 330 Gewinne im Gesamtwert von über 10.000 Euro.

Jeder Kalender hat eine eigene Nummer, die an der Verlosung teilnimmt. Sponsoren aus Germersheim und der näheren Umgebung haben Geld, Sachpreise oder Gutscheine zur Verfügung gestellt.

Die Gewinnnummern werden täglich unter notarieller Aufsicht ermittelt und werden ab dem 1. Dezember in der“ Rheinpfalz“ und auf der Internetseite des Lions-Club Germersheim (www.lions-club-germersheim.de) veröffentlicht. Die Gewinne können bei der Sparkasse Germersheim-Kandel, Tournuser Platz 1 in Germersheim zu den üblichen Geschäftszeiten unter Vorlage des Gewinnloses abgeholt werden. Gewinne, die bis Ende Januar 2021 nicht abgeholt werden, werden im Februar 2021 erneut verlost. Sollten Sie also bis Weihnachten 2020 noch nichts gewonnen haben, heben Sie ihren Adventskalender noch etwas auf bis zur 2. Ziehung.

Der Erlös dieser Adventskalender-Aktion geht wie auch in den Vorjahren an soziale Zwecke, wie z. B. an die Germersheimer Tafel und den Kinderschutzbund Germersheim.