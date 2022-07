Wie in anderen Regionen werden nun auch im Landkreis Germersheim die gelben Wertstoffsäcke rar. Darüber hätten die mit der Abfuhr der Leichtverpackungen beauftragten Unternehmen in Deutschland die Kreisverwaltung informiert, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.

Die Entsorgung der Leichtverpackungen, also Verkaufsverpackungen aus Kunststoffen, Verbundstoffen oder Metallen, obliegt dem Dualen System Deutschland. Es beauftragt dafür Firmen mit der Abfuhr. „Aus diesem Grund ist die Kreisverwaltung Germersheim nicht originärer Ansprechpartner für dieses Thema“, heißt es in der Mitteilung. Dennoch unterstütze die Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung bei der Suche nach Lösungen.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Kreisverwaltung, für den Fall, dass in der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung die Ausgabe der Wertstoffsäcke knapp oder nicht mehr möglich sein sollte, eine andere Lösung. Alternativ bestehe die Möglichkeit, eigene, durchsichtige Säcke für die Sammlung der Leichtverpackungen zu verwenden.

Sobald wieder Nachschub an „Gelben Säcken“ eingetroffen ist, wird die Kreisverwaltung auf ihrer Homepage unter www.kreis-germersheim.de/abfallwirtschaft informieren.