Am Sonntag, 8. September, hat der Badepark zum letzten Mal in dieser Saison geöffnet. Das Hallenbad und die Saunalandschaft öffnen am Dienstag, 17. September, ihre Pforten. Die Stadtverwaltung von Wörth weist darauf hin, dass am Donnerstag, 19. September, das Hallenbad wegen des alljährlichen städtischen Betriebsausflugs geschlossen bleibt.