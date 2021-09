Die Wissenschaftlerin Afshan Nur Ahmad hat die letzte Impfung im Impfzentrum Wörth erhalten. Danach schloss die Einrichtung im Hafengebiet pünktlich um 12 Uhr ihre Tore. Bis zum 31. Dezember 2021 bleibt das Impfzentrum nun im Stand-Bye-Modus, danach wird es den aktuellen Plänen des Landes zufolge aufgelöst.

Die 37-jährige Afshan Nur Ahmad hat beim medizinischen Fachpersonal im Impfzentrum mitgearbeitet. Sie hatte am 5. Februar ihre erste, am 3. März ihre zweite und am Donnerstag ihre dritte (Booster-) Impfung erhalten. Dies sei in Absprache mit dem Arzt geschehen, da sie künftig im Impfbus des Landes weiter tätig sein wird, teilte ein Sprecher der Kreisverwaltung mit. Im Impfzentrum hat Afshan Nur Ahmad innerhalb der letzten Monate etwa 10.000 Menschen geimpft, so der Kreis.