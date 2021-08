Zum Endspurt für das „Familienimpfen“ hat das Impfzentrum in Wörth erneut die Öffnungszeiten erweitert, um speziell den 12- bis 17-Jährigen und ihren Familien, aber auch anderen Impfwilligen mit Wohnsitz in Deutschland eine Impfung gegen Corona zu ermöglichen.

Diese Woche , bis 5. September, hat das Impfzentrum in Wörth Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 Uhr sowie Freitag und Samstag von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Nächste Woche (KW 36) kann man sich am Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch und Donnerstag von 13 bis 19 Uhr impfen lassen. Voranmeldungen oder Terminvereinbarungen sind nicht nötig. Personalausweis, Krankenkassenkarte und falls vorhanden Impfpass sollen mitgebracht werden. Jugendliche (12 bis 17 Jahre) müssen in Begleitung eines Sorgeberechtigten sein, der sein Einverständnis erklärt.

„Das ist die letzte Chance für Erstimpfungen im Impfzentrum Wörth, denn nach dem 9. September dürfen im Impfzentrum keine Erstimpfungen mehr erfolgen“, sagt Landrat Fritz Brechtel.