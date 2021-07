Wörth. 196 Bibliotheken aus ganz Rheinland-Pfalz sind dabei, wenn in Wörth der diesjährige „Lesesommer“ unter dem Motto „Werde auch Du zum Lesemonster“ mit Kulturministerin Katharina Binz und dem Bürgermeister der Stadt Wörth, Dennis Nitsche startet. Zum 14. Mal gibt es inzwischen den rheinland-pfälzischen „Lesesommer“.

„Er gilt als eine der größten Ferienaktionen im Land und gehört auch bundesweit zu den erfolgreichsten Aktionen dieser Art“, so Kulturministerin Binz. Ziel der Aktion sei, in den Sommerferien zahlreiche Kinder für das Lesen zu begeistern, damit sie über die Literatur, auf Reise gehen und Phantasiewelten entdecken. Als echtes Erfolgsmodell der Leseförderung und Teil der landesweiten Kampagne „Leselust in Rheinland-Pfalz“ unterstützt das Land mit über 100.000 Euro die Aktion.

Beim Lesesommer stellen teilnehmende Bibliotheken Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und 16 Jahren, kostenlos und exklusiv vom 5. Juli bis zum 4. September aktuelle Bücher zur Verfügung. Wer mitmacht hat die Möglichkeit, zu den gelesenen Geschichten unter www.lesesommer.de Buchtipps abzugeben und in einem Interview Fragen zum Buch zu beantworten. Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf die Clubkarte. Wer mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde und nimmt am Gewinnspiel teil.

Der Lesesommer verfolgt dabei das Ziel, Kinder und Jugendliche in der Ferienzeit, außerhalb des Drucks von Schule, für das Lesen zu begeistern. Sie sollen Bibliotheken als Orte der Begegnung kennen lernen, wo sie mit Freundinnen und Freunden ihre Zeit verbringen können.