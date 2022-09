Vielleicht kennen Sie das: Sie haben ein Buch gelesen und sich gefragt, wie andere Leserinnen und Leser das Buch wohl fänden. Gerne würden Sie dann mit jemandem über dieses Buch sprechen.

„Dies ist eine gute Voraussetzung, in den Lesekreis zu kommen“, sagt Roland Jost. Der Lesekreis ist unter dem Titel „BuchTutGut“ Teilprojekt innerhalb der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“. „Aber wir wollen nicht wie in der Schule in aller Systematik ein Buch besprechen. Wir sind gewöhnliche Leserinnen und Leser mit Spaß an Geschichten, an Büchern, die uns ratlos zurücklassen, an Büchern, die man immer wieder liest, an Geschichten, die uns dazu anregen, uns mit anderen darüber auszutauschen“, erläutert Jost, der das Projekt leitet. Die Neugierde soll geweckt werden: Was lesen andere Menschen? Für welches Buch, welche Geschichte will uns jemand interessieren?

Im Zweimonatsrhythmus will man sich jeweils für etwa zwei Stunden abwechselnd in den vier Wörther Ortsteilen treffen. „Dort wollen wir unsere Leseeindrücke zu einem von allen Teilnehmenden für dieses Treffen gelesenen Buch zwanglos untereinander austauschen“, hat der Lesekreis vor.

Krimi-Klassiker wird zum Auftakt besprochen

Das erste Treffen findet am Donnerstag, 6. Oktober, um 18 Uhr im Rathaus in Büchelberg statt. Als Lektüre dafür ist der Roman „Der Richter und sein Henker“ von Friedrich Dürrenmatt ausgesucht worden, ein Krimi-Klassiker aus dem Jahr 1952, der eine spannende und wendungsreiche Geschichte eines Mordes erzählt und zugleich eine Reihe von Aspekten bereit hält, die über den erzählten Fall hinaus hoch aktuell sind.

„Wenn Interesse geweckt worden ist, dann besorgen sie sich das Buch, vertiefen sie sich in die Kriminalgeschichte, und wir freuen uns auf viele gute Beiträge für unser erstes Lektüregespräch“, sagt Jost. Für die Teilnahme an diesem Termin ist eine Anmeldung unter BuchTutGut@gmx.de erwünscht. Unter dieser Mailadresse können auch Fragen gestellt werden.