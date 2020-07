Die Sommerschule Rheinland-Pfalz beginnt. Auch die Grundschulen der Verbandsgemeinde Kandel sind daran beteiligt.

In den beiden letzten Wochen der rheinland-pfälzischen Sommerferien startet in der Verbandsgemeinde Kandel das wohnortnahe und kostenlose Förderangebot der Sommerschule. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der dadurch bedingten Schließungen der Schulen sollen Schüler und Schülerinnen in den Kernkompetenzen Deutsch und Mathematik unterstützt werden.

Die Sommerschule umfasst insgesamt sechs Förderangebote im Bereich der Grundschulen. Die Kurse haben insbesondere zum Ziel, den Lernstand der Schüler und Schülerinnen zu verbessern und ihnen den Übergang ins neue Schuljahr nach den Ferien zu erleichtern.

Sechs Lehrkräfte unterrichten freiwillig

Für Schülerinnen und Schüler, die die Grundschule Steinweiler besuchen, ist die Sommerschule im Bürgerhaus Steinweiler; alle übrigen Schülerinnen und Schüler aus der Verbandsgemeinde Kandel werden in der Ludwig-Riedinger-Grundschule Kandel betreut. In mehreren Gruppen werden vom 3. bis zum 7. August und vom 10. bis zum 14. August in jeweils drei Stunden täglich 33 Kinder von sechs freiwilligen Lehrkräften unterrichtet.

Bürgermeister Volker Poß betont, dass es der Verbandsgemeinde Kandel sehr wichtig ist, sich an der Aktion zu beteiligen und damit Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler zu übernehmen. „Gerade in der aktuell schwierigen Zeit“, so Poß, „müssen junge Menschen gefördert werden; mehr denn je gilt es, Benachteiligungen zu vermeiden und mehr Chancengleichheit zu sichern.“