Neue Funkgeräte, moderne Vereinsheime, ein „grünes Klassenzimmer“: Es gibt Geld für dörfliche Projekte. Wer bekommt im Kreis Germersheim wie viel?

Die Verbandsgemeinden Bellheim, Edenkoben, Lingenfeld, Maikammer und Rülzheim sowie die Stadt Germersheim sind seit 2022 als Leader-Region „Vom Rhein zum Wein“ anerkannt. Damit fließt in mehreren Auswahlrunden bis 2029 Fördergeld der Europäischen Union (EU) und des Landes in Projekte aus Kultur, Tourismus, Klimaschutz und Dorfentwicklung. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) hat kürzlich 29 Förderprojekte in der Südpfalz beschlossen.

Im Kreis Germersheim wird ein Unterstand am Jugendtreff/Vereinshaus der Ortsgemeinde Westheim mit 6891 Euro unterstützt. Für eine Raststation mit Selbstbedienungskühlschrank an der Knittelsheimer Mühle gibt es 2955 Euro. In Leimersheim soll das Vereinsheim des Angelsportvereins aufgewertet werden: Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 6710 Euro übernimmt die Förderung 3355 Euro. Auch der Musikverein in Leimersheim erhält Geld – 5761 Euro für neue Uniformen. 903 Euro bekommt der Turn- und Sportverein Kuhardt für eine neue Anzeigetafel in der Rheinberghalle. Die Fördermittel stammen aus dem so genannten Leader-Regionalbudget, mit dem Kleinprojekte von Kommunen, Vereinen und Privatpersonen bis jeweils 20.000 Euro unterstützt werden.

Außerdem wurde die Förderung von ehrenamtlichen Bürgerprojekte (jeweils maximal 2000 Euro) beschlossen. Bezuschusst werden unter anderem ein „grünes Klassenzimmer“ für die Hördter Grundschüler (1799 Euro), neue Funkgeräte für die First Responder in Leimersheim (2000), eine Leinwand für die Kulturgemeinde Rülzheim (2000 Euro) sowie die Jugendfeuerwehr Rülzheim (1968 Euro). Außerdem erhalten folgende Projekte Geld: Ausstattung der Roten Husaren Rülzheim (2000 Euro), sicheres Vereinsgelände 2.0 des Angelvereins Kuhardt (1759 Euro), Grünschnitt Westheim (1921 Euro) sowie der Pfälzerwald-Verein Rülzheim (647 Euro), der die Gemeinschaft und Integration im Pfälzerwald stärken möchte.

Nächster Projektaufruf

Am 20. Juli startet der nächste Projektaufruf. Er läuft bis 18. September. Neuer Leiter der Leader-Geschäftsstelle wird Christian Willy. Er folgt auf Tobias Baumgärtner. Neben der Region „Vom Rhein zum Wein“ gibt es auch die Leader-Region Südpfalz, zu der die Verbandsgemeinden Kandel, Landau-Land, Offenbach, Jockgrim, Hagenbach, Herxheim und die Stadt Wörth gehören.