Ein lautes Streitgespräch zwischen vier jungen Männern sorgte für einen Stopp eines Regionalzugs zwischen Landau und Wörth. Gegen 6 Uhr am Samstagmorgen meldete sich eine junge Frau telefonisch bei der Polizei, dass sie eine Eskalation des Streits zwischen den Männern befürchtet. Da die Bahn unterwegs war, konnten Polizisten erst in Kandel zusteigen. Die vier Streithähne wurden zur Rede gestellt und zur Ruhe ermahnt. Sie berichteten in Landau in einem Club gewesen zu sein. Schon dort sei es zu Meinungsverschiedenheiten gekommen, welche nun zu laut im Zug weiter diskutiert wurden. Die vier jungen Bahnreisenden sicherte zu nun ruhig zu sein, damit die anderen Fahrgäste ebenfalls ihre Ruhe finden können. Entsprechende Fahrscheine konnten die aufgedrehten Fahrgäste vorweisen. Zu strafbaren Handlungen ist es nicht gekommen.